Wanda Nara lancia il suo OnlyFans dopo la chiusura dei social: il sito va in tilt

Il fenomeno Wanda Nara ha fatto scalpore con il suo approdo su OnlyFans, una mossa che sembra essere una risposta a una sentenza del tribunale argentino. Questa sentenza ha imposto la sospensione dei suoi profili social per 30 giorni, a causa del suo comportamento che ha ostacolato il ricongiungimento dell’ex marito Mauro Icardi con le figlie minorenni. Il tribunale ha stabilito che Wanda non si era presentata a un incontro con il padre delle bambine, creando una violazione dei diritti delle minori.

Invece di abbattersi, Wanda, 38 anni, ha annunciato con entusiasmo l’apertura di un profilo su OnlyFans, dove ha attirato rapidamente l’attenzione degli utenti, tanto che il sito ha subito un crash. Ha condiviso su Instagram: “Io non cado mai, prendo la rincorsa”, promettendo di essere molto attiva sulla piattaforma, specialmente se i suoi profili social venissero chiusi. La showgirl ha dichiarato che il suo avvocato sta lavorando per affrontare la situazione legale, sottolineando l’importanza di queste fonti di reddito per lei.

La disputa legale che coinvolge Wanda Nara e Mauro Icardi continua a catturare l’interesse dei media argentini, alimentata da liti pubbliche e tensioni familiari. Recentemente, la situazione ha portato all’intervento della polizia durante una lite tra i due davanti alle figlie. Wanda sembra quindi determinata a continuare la sua carriera e sfruttare la popolarità che ha acquisito nel mondo dello spettacolo, anche di fronte alle avversità legali.