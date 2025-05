Wanda Nara: la coppa di Ballando è andata a Icardi!

Wanda Nara è tornata a “Ballando Con le Stelle” attirando l’attenzione con alcuni momenti significativi. Durante la trasmissione, Milly Carlucci le ha chiesto del trofeo vinto in precedenza, ma Wanda ha rivelato di averlo perso, asserendo che ora si trovi in possesso di Mauro Icardi, suo ex marito. “Non me l’hanno voluta dare indietro”, ha spiegato.

Selvaggia Lucarelli ha commentato in modo acido: “C’è chi non vede i figli e chi non vede la coppa”, situando la questione in un contesto di ironia. Milly ha tentato di deviare il discorso dal divorzio, suggerendo di crearne un altro trofeo per Wanda. Tuttavia, Fabio Canino ha rincarato la dose con un’altra frecciatina, ricordando che Wanda avrebbe richiesto un simbolico rimborso spese mensili.

Wanda, visibilmente a disagio, ha concluso: “Ci sono cose che non si comprano e questa è una di quelle. La coppa purtroppo non saprei come ricomprarla, ma magari Milly riesce a farmene avere un’altra”. Il momento ha creato un certo scalpore, sottolineando le complessità della relazione tra Wanda e Icardi anche al di là del campo personale.

