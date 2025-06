Wanda Nara in lacrime: il dramma dietro le quinte

Durante la finale di “Sognando Ballando Con le Stelle”, si è verificato un momento di forte emozione per Wanda Nara. Alberto Matano ha rivelato che, mentre andava in onda una clip di presentazione, la showgirl argentina ha pianto a dirotto, scatenato dalla visione dei suoi figli. Milly Carlucci ha spiegato che solitamente le clip non vengono mostrate ai concorrenti per evitare che si emozionino e possano perdere la concentrazione. Tuttavia, in questo caso, Wanda si trovava dietro le quinte e ha visto il video.

Successivamente, Matano ha fornito ulteriori dettagli sulla reazione di Wanda, sottolineando che era talmente commossa da non riuscire a entrare in scena. Milly Carlucci è intervenuta personalmente per rassicurarla. Viene enfatizzata la capacità di Carlucci di gestire situazioni critiche in diretta, inclusi infortuni e imprevisti emotivi dei concorrenti.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha commentato la reazione di Wanda, evidenziando che il pianto è comprensibile, ma ha aggiunto che la decisione di separarsi spetta a lei. Ha menzionato la richiesta di 500 mila euro al mese fatta da Wanda al marito, e ha fatto notare che la situazione familiare è complessa, considerando i precedenti tra Wanda, Mauro Icardi e Maxi Lopez. Alessi ha espresso preoccupazione per gli effetti del gossip sulla famiglia.

