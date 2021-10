Wanda Nara e Mauro Icardi sono scoppiati.

L’ex calciatore dell’Inter e l’ex opinionista del Grande Fratello Vip (nonché sua manager) avrebbero infatti chiuso la loro storia, dopo che lei avrebbe scoperto di avere un bel paio di corna in testa.

A sbottare sui social è stata proprio Wanda Nara che ha prima unfollowato Mauro Icardi da Instagram, poi ha archiviato tutte le foto di coppia ed infine ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a“. La “T” in questione sarebbe la bella modella Eugenia Suarez, come riportano i media argentini.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, lei sbotta

Una notizia inaspettata (Wanda e Mauro sembravano inaffondabili) e che sta facendo in queste ore il giro del web. I due hanno anche due figli.

