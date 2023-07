Wanda Nara dopo la notizia della leucemia aggiorna sulle sue condizioni di salute

La settimana scorsa ha iniziato a circolare sul web la notizia secondo la quale Wanda Nara sarebbe stata ricoverata d’urgenza in una clinica di Los Arcos per una sospetta leucemia. A qualche giorno di distanza la moglie di Mauro Icardi ha rotto il silenzio ed ha parlato su Instagram delle sue condizioni di salute. In realtà la Nara ha fatto un controllo di routine e alcuni valori non erano positivi, così ha deciso di sua spontanea volontà di ricoverarsi.

“Buongiorno a tutti. Sono qui Dopo qualche giorno che ho avuto bisogno di prendermi per me stessa, voglio raccontarvi un po’ quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare alcune analisi di routine, come è mia abitudine fare ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori non erano buoni, perciò ho deciso di farmi ricoverare per aggiungere altri esami che sono andati bene.

Giovedì, sempre di mia spontanea volontà, mi sono fatta dimettere da questa clinica per fare altre analisi in un luogo specializzato. – ha continuato Wanda Nara – L’ho fatto per aggiungere maggiori informazioni ai risultati dei miei primi accertamenti.

Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi precisa. Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo.

La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me. ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Avrei scelto di farlo con maggiori risultati e maggiori esami alla mano, e soprattutto con i miei tempi.

Ringrazio la mia famiglia, ogni mio amico e ognuno di voi per dimostrarmi l’amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”.