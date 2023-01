Wanda Fisher: “Avrei dovuto fare il GFVip, ma mi hanno messo i bastoni fra le ruote. Invidia è tanta”

Wanda Fisher fra le pagine di Spy ha confessato che le sarebbe piaciuto partecipare all’attuale edizione del GFVip.

“C’è stato un contatto importante ed ero in attesa di un incontro. Mi sarebbe piaciuto stupire tutti, a partire da Alfonso Signorini che è una persona stupenda che io adoro, ci siamo anche sentiti ma purtroppo non riusciamo mai a incontrarci per via degli impegni reciproci. Peccato perché avrei tante cose da dirgli. Penso ci sia lo zampino di qualcuno che abbia messo il bastone tra le ruote, perché l’invidia dei miei colleghi è davvero tanta. Non mi piace fare nomi, ma è una persona a me molto vicina. Chi mi segue sui social può tranquillamente immaginarlo”.

Wanda Fisher ha poi dichiarato di aver affrontato personalmente questa persona, ma di aver ricevuto solo una negazione a riguardo.

“Per il Grande Fratello Vip non mi sono proposta, mi è capitata una proposta ma non ho fatto neanche il provino. Parteciperei perché un reality che è riuscito ad evolversi e questa versione mi si addice molto, nonostante io non sia in grado di vivere in una casa rinchiusa per mesi, perché amo molto la mia libertà. Tutti i miei amici che l’hanno fatto me ne hanno parlato bene me lo hanno consigliato. Da Lisa Fusco a Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis che lo ha fatto due volte e anche Lucia Bramieri insiste dicendomi che è un’esperienza che dovrei fare. Se fossi dentro la Casa eviterei di litigare, e trascorrerei il mio tempo magari cucinando per tutti e allenandomi con chi lo vuole. Sono una persona molto ospitale, ricordo ancora le cene con Lucio Battisti. Inoltre potrei cantare le mie canzoni, fare sempre festa, ballare, divertirmi”.