Wanda Ferro in bilico: gossip su Fratelli d’Italia in Calabria

In un incontro casuale, la sottosegretaria di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, ha affrontato le recenti voci riguardanti la sua uscita di scena alle elezioni. Queste indiscrezioni parlano di una strategia interna per riequilibrare i rapporti di forza nel partito, in vista delle nuove nomine nella giunta regionale di Roberto Occhiuto.

Ferro ha sottolineato che non c’è alcuna macchinazione in atto, ma piuttosto una volontà di rafforzare Fratelli d’Italia in tutti i territori. Ha ribadito che il partito ha costruito la propria forza rifiutando le logiche di correnti e personalismi, valorizzando merito e coerenza. Riguardo alla sua candidatura, ha affermato che è stata una scelta chiara, supportata dai vertici nazionali. Nonostante il mancato successo, Ferro si ritiene soddisfatta per aver ottenuto oltre diecimila preferenze in un breve periodo, segno del legame forte che ha con il suo elettorato.

In merito a possibili cambiamenti nel suo ruolo, Ferro ha chiarito che non ci sono motivi per alimentare gossip e ha confermato la buona collaborazione con il presidente Occhiuto. Rimane disponibile a nuove responsabilità se il partito lo richiederà, ma sottolinea anche la disponibilità di altri membri capaci nel partito.

Infine, ha evocato l’importanza di un governo regionale più collegiale e partecipato, con particolare attenzione alla sanità. Ferro ha evidenziato che nei recenti anni ci sono stati miglioramenti significativi, ma c’è ancora molto lavoro da fare per ridurre le liste d’attesa e migliorare i servizi. Sui prossimi appuntamenti elettorali, ha espresso ottimismo per il Veneto e una sfida più complessa per Campania e Puglia, evidenziando le difficoltà della sinistra.