Durante la puntata di lunedì sera del GF Vip Andrea Zenga ha ribadito di non avere nessun tipo di rapporto con il padre Walter Zenga. I due non si vedono e non si sentono e il concorrente ne ha parlato con Alfonso Signorini. Andrea (che ha baciato Dayane) ha però specificato che non vuole fare appelli perché non cerca la pena di nessuno.

“Non ho ricordi di infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello. Però non voglio passare da vittima. Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più. […] L’ho rivisto ad un matrimonio, ma non c’è stato nulla di più di un ‘ciao come stai’. I rapporti sono pari a zero adesso”.