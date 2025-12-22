14.4 C
Walter Zambaldi nuovo direttore della Fondazione Teatro della Toscana

Walter Zambaldi, attuale direttore del Teatro Stabile di Bolzano, è stato scelto all’unanimità come nuovo direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione riunito a Firenze. Oltre alla direzione dello Stabile di Bolzano, Zambaldi ricopre il ruolo di vicepresidente di PLATEA.

Zambaldi è stato individuato come il candidato ideale per ricoprire questo incarico, grazie alla sua esperienza e competenza nel settore teatrale. Il Consiglio di amministrazione ha valutato le sue capacità e ha deciso di affidargli la responsabilità di guidare la Fondazione Teatro della Toscana.

La scelta di Zambaldi è stata presa in considerazione della sua attuale posizione e delle sue esperienze precedenti, e si pensa che possa portare un contributo significativo alla Fondazione Teatro della Toscana. Il Consiglio di amministrazione ha ribadito la sua fiducia in Zambaldi e nel suo ruolo futuro all’interno della Fondazione.

