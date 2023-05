Walter Nudo, il suo ultimo video fa scoppiare una polemica: “Che messaggio diamo?”

Il cartellone pubblicitario che la maison di moda Valentino ha affisso all’aeroporto di Milano Linate ha mandato in error 404 Walter Nudo.

L’attore quando si è imbattuto nella pubblicità del noto marchio ha infatti notato modelli con orecchini e modelle longilinee con poco trucco e questo gli ha fatto esprimere le sue perplessità in merito.

“Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati – anzi, noi grandi – cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante”.