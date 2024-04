Walter Nudo fa una confessione drammatica sul suo passato

Cinque anni fa Walter Nudo ha detto addio alla tv, ma sabato scorso è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il vincitore del GF Vip su TikTok ha spiegato che adesso si occupa di una cosa molto particolare: “Io aiuto le donne a comprendere gli uomini” (qui alcuni suoi pensieri). Consigli per le donne a parte, Walter nella sua ospitata in Rai ha fatto una confessione drammatica sul suo passato ed ha rivelato di aver pensato di farla finita, perché veniva bullizzato da compagni e insegnanti.

Altra ospitata interessante a #CiaoMaschio con Walter Nudo, un personaggio molto particolare che recentemente, sui social, non è passato inosservato. Durante l’intervista la rivelazione che non ti aspetti:

“Com’ero da piccolo? Molto diverso da adesso. Da piccolo ero bullizzato, io balbettavo, adesso non più. Io ero cicciottello e mi bullizzavano. Sono dislessico e ho avuto problemi a scuola e pensa che l’ho scoperto solo dieci anni fa perché anche i miei figli sono dislessici. All’epoca pensavo solo di essere meno intelligente degli altri, prendevo sempre 4 in italiano. Venivo bullizzato dagli insegnanti e dagli altri. Io sono team Canada, sono venuto in Italia quando avevo 8 anni, non parlavo bene italiano e poi balbettavo. Quindi non riuscivo con l’italiano. Così piangevo e il mio insegnante mi diceva ‘adesso però piangi davanti a tutti’. Quindi puoi immaginare l’umiliazione e la vergogna.

A 14 anni ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Mi dicevo ‘cosa sto a fare qui? Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera’. Ero un adolescente. Sì ho pensato di farmi fuori. La cosa non è il non pensarlo, ma non seguire questo pensiero. Il segreto è non ascoltare quella vocina. Se ne ho parlato con i miei genitori? No, io parlavo con Dio. Dio era un amico con cui parlavo, sentivo che mi stava ad ascoltare e che per lui andavo bene così”.