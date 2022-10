Walter Nudo dopo l’addio alla tv:”Non ho soldi ma sono felice”

Dopo l’addio alla tv, la vita di Walter Nudo è cambiata per sempre

Senza alcuna ombra di dubbio Walter Nudo è stato uno dei personaggi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Dopo aver deciso di allontanarsi definitivamente dalla luce dei riflettori, la sua vita è cambiata per sempre. A riverarlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Il mondo della televisione è in continuo cambiamento. Ogni giorno emergono nuovi talenti e allo stesso tempo alcuni personaggi televisivi decisono di uscire di scena per dare spazio ai giovani. Un esempio è rappresentato da Cristina Quaranta la quale, dopo aver lavorato nella Rai, ha deciso di esercitare la professione di cameriera.

Oltre all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, anche un altro amatissimo personaggio famoso ha deciso di prendere le distanze dal piccolo schermo. Si tratta di Walter Nudo il quale da alcuni anni non appare più in televisione. In precedenza, era molto attivo nella sua carriera la quale comprendeva diversi ambiti.

L’uomo ha partecipato a L’Isola Dei Famosi e al Grande Fratello Vip da cui ne è uscito vincitore. Walter ha avuto tutto ciò che voleva nella sua vita. A rivelarlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”. Malgrado non gli siano mai mancati i soldi, le copertine, la fama, le auto e il successo, non era del tutto felice:

Adesso di soldi non ne ho ma sono felice.

Nel corso di tutti questi anni, l’attore ha vissuto alcune brutte esperienze come per esempio l’operazione al cuore. Infatti, nell’anno 2018 l’uomo ha avuto un ictus a causa del quale ha dovuto sottoporso ad un delicato intervento chirurgico. Ed è proprio in questo momento che si è posto la domanda: