Walmart, trimestrale oltre le attese. Outlook cauto

– Walmart, la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata, ha registrato un fatturato di 164 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 terminato il 31 gennaio, in aumento del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente o del 7,9% in valuta costante. Le vendite comparabili negli Stati Uniti sono cresciute dell’8,3%. La crescita dell’e-commerce è stata del 17%. Le vendite di Walmart International sono state di 27,6 miliardi, con un aumento del 2,1% e influenzate negativamente per 0,9 miliardi dalle fluttuazioni valutarie.

Il margine lordo consolidato è diminuito di 83 punti base, principalmente a causa degli sconti e del mix di vendite. L’utile per azione EPS è stato di 2,32 dollari, in aumento dell’81%, mentre l’EPS rettificato di 1,71 dollari.

Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano ricavi per 159,8 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,51 dollari.

“Siamo entusiasti del nostro slancio – ha commentato il CEO Doug McMillon – Il team ha concluso l’anno con un ottimo trimestre e, come dimostrano i nostri risultati negli ultimi due trimestri, ha agito in modo rapido e aggressivo per affrontare le sfide di inventario e costi che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso. Abbiamo creato slancio nel terzo trimestre e questo continua. Siamo ben posizionati per iniziare questo anno fiscale”.

Walmart prevede utili per l’anno fiscale 2024 compresi tra 5,90 e 6,05 dollari per azione, rispetto alle stime degli analisti di 6,50 dollari per azione, secondo i dati di Refinitiv.

Il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo annuo in contanti per l’anno fiscale 2024 di 2,28 dollari per azione, con un aumento di circa il 2% rispetto ai 2,24 dollari per azione pagati nell’ultimo anno fiscale. Il dividendo sarà pagato in quattro rate trimestrali di 0,57 dollari per azione.