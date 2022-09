Wall Street vira al ribasso dopo annuncio Fed

– Wall Street alla fine vira al ribasso dopo l’annuncio della Fed, che ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti al 3-3,25%, ma ha anche quasi azzerato le stime di crescita del PIL per quest’anno allo 0,2% dall’1,7% precedente, rafforzando i timori di recessione. Una sorpresa che è stata mal digerita dal mercato USA, mentre i Treasuries a 2 anni, scontando una serie ininterrotta di aumenti dei tassi, si sono portati al top dal 2007 al 4,1%.

A New York, l’indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,20%, mentre l’S&P-500 si attesta a 3.856 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 +0,11%; con analoga direzione, pressoché invariato l’S&P 100 -0,03%.

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto beni di consumo per l’ufficio. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni -0,54% e materiali -0,45%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart +1,92%, Home Depot +0,80%, Goldman Sachs +0,61% e Chevron +0,60%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,50%.

Spicca la prestazione negativa di Visa, che scende dell’1,20%.

Walt Disney scende dell’1,16%.

Calo deciso per JP Morgan, che segna un -1,02%.