Wall Street sulla parità. Federal Reserve prevede ulteriori aumenti tassi

– Il mercato azionario statunitense non mostra grandi variazioni dopo la pubblicazione dei verbali del meeting del Federal Open Market Committee che si è tenuto il 31 gennaio e l’1 febbraio. I funzionari della Federal Reserve hanno continuato a prevedere che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per ridurre l’inflazione all’obiettivo del 2%, anche se “quasi tutti” hanno sostenuto un rallentamento del ritmo degli aumenti nello scorso meeting.

Wall Street riporta una variazione pari a +0,15% sul Dow Jones, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.009 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 +0,5%; sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 +0,31%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce, +1,53%, American Express +1,41%, Home Depot +1,00% e Apple +0,87%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart, che ottiene -2,44%.

Tentenna Intel, che cede lo 0,96%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Palo Alto Networks, +12,91%, Crowdstrike Holdings, +4,86%, Warner Bros. Discovery, +4,07% e Zscaler, +3,76%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Constellation Energy, che continua la seduta con -2,30%.

Sotto pressione O’Reilly Automotive, con un forte ribasso dell’1,80%.

Soffre Dexcom, che evidenzia una perdita dell’1,75%.

Preda dei venditori Costar Group, con un decremento dell’1,60%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 23/02/2023

14:30 USA: PIL, trimestrale atteso 2,9%; preced. 3,2%

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale atteso 200K unità; preced. 194K unità

17:00 USA: Scorte petrolio, settimanale atteso 1,17 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili

Venerdì 24/02/2023

14:30 USA: Redditi personali, mensile atteso 0,9%; preced. 0,2%

14:30 USA: Spese personali, mensile atteso 1,3%; preced. -0,2%.