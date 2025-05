Wall Street: Settimana d’Oro per il Tech e Esportazioni in Crescita

Le borse europee proseguono il trend positivo, con Milano che segna una crescita dello 0,40% nella seduta odierna, portando il guadagno settimanale a quasi il 3% e un incremento del quasi 19% dall’inizio dell’anno. L’indice Ftse Mib raggiunge i 40.500 punti, un massimo dal 2007. Anche le altre piazze europee mostrano segni di rialzo.

Oggi sono stati pubblicati i dati sulla bilancia commerciale dell’Eurozona e dell’Italia. A marzo, il saldo della bilancia commerciale dell’Eurozona è aumentato da 24 a 36 miliardi di euro, superando le previsioni di 17 miliardi, grazie all’impennata delle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Wall Street apre con variazioni contenute: l’S&P 500 cresce dello 0,10% e il Nasdaq dello 0,17%. Anche per i listini americani, la settimana è risultata positiva, in particolare per i titoli tecnologici, dopo significativi annunci di accordi riguardanti l’intelligenza artificiale.

Tra i protagonisti, Nvidia ha registrato un aumento del 15,5% nella settimana, grazie a vari accordi recenti, incluso uno negli Emirati Arabi Uniti. Tesla ha visto un rialzo simile, dopo un accordo di Elon Musk con l’Arabia Saudita per la rete di satelliti Starlink.

Lo spread Btp/Bund rimane basso a 101 punti, vicino ai minimi storici dal 2021. Intanto, l’offerta di Banca Ifis per Banca Illimity di Corrado Passera è stata giudicata “congrua” dal cda di Illimity, ma sono stati sollevati interrogativi riguardo alle sinergie attese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it