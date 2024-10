Wall Street sale grazie agli acquisti nel settore tecnologico

Si conferma in positivo il listino USA nella metà giornata, sostenuto dal buon andamento del settore tecnologico, grazie ai risultati incoraggianti di Netflix e del produttore taiwanese di chip TSMC. I dati sul PIL cinese, che ha registrato una crescita modesta del 4,6%, sono stati quasi ignorati dagli investitori. Il Dow Jones rimane stabile sui valori della vigilia a 43.263 punti, mentre l’S&P 500 guadagna terreno portandosi a 5.867 punti. Si segnala un aumento del Nasdaq 100 di +0,75% e un rialzo leggero dell’S&P 100 di +0,47%. Tra i settori dell’S&P 500, si notano buone performance nelle telecomunicazioni (+1,06%), beni di consumo secondari (+0,66%) e materiali (+0,59%). Tuttavia, il settore energetico è il più debole, mostrando un ribasso dello 0,50%.

Nella classifica dei principali titoli del Dow Jones, Apple cresce del 1,55%, Amazon del 1,53%, Salesforce del 1,17% e Intel dell’0,89%. In netto calo American Express, che continua a contrattare con un -2,77%, mentre Chevron mostra un lieve decremento dello 0,69%. Merck registra una discesa modesta dello 0,69%, mentre Nike presenta un calo frazionale dello 0,61%. Tra i migliori performer del Nasdaq 100, spiccano Netflix con un +9,71%, Intuitive Surgical con +9,26%, CSX con +3,48% e DexCom che cresce del +3,25%. Le peggiori performance si registrano su Vertex Pharmaceuticals, con -2,63%, e Baker Hughes Company, che scende dell’1,86%. Calo significativo per Micron Technology, in ribasso dell’1,71%, e Cadence Design Systems, con un modesto -1,25%.

In sintesi, la giornata di oggi ha visto come protagonista la solidità del settore tecnologico, che ha contribuito a mantenere stabili i principali indici, mentre alcuni titoli degli altri settori hanno registrato ribassi significativi. Il mercato ha mostrato resilienza nonostante alcuni indicatori economici meno incoraggianti provenienti dalla Cina.