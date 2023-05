Wall Street resta al palo

– Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 34.152 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 New York, che si posiziona a 4.168 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Senza direzione il Nasdaq 100 -0,14%; sulla stessa linea, pressoché invariato l’S&P 100 -0,01%.

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,19%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel +4,02%, Walt Disney +2,57%, Home Depot +2,25% e Caterpillar +2,09%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Charter Communications +7,57%, Intel +4,02%, Warner Bros Discovery +3,97% e Micron Technology +3,97%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su CrowdStrike Holdings, che ottiene -4,76%.

Sensibili perdite per T-Mobile US, in calo del 4,03%.

In apnea Datadog, che arretra del 4,03%.

Tonfo di Amazon, che mostra una caduta del 3,98%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Lunedì 01/05/2023

15:45 USA: PMI manifatturiero atteso 50,4 punti; preced. 49,2 punti

16:00 USA: ISM manifatturiero atteso 46,7 punti; preced. 46,3 punti

Martedì 02/05/2023

16:00 USA: Ordini industria, mensile atteso 1,3%; preced. -0,7%

Mercoledì 03/05/2023

14:15 USA: Occupati ADP atteso 143K unità; preced. 145K unità

15:45 USA: PMI composito atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti.