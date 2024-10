Wall Street prudente, attenzione ai trimestrali

All’inizio della settimana, la borsa di Wall Street adotta un approccio cauto, con gli investitori in attesa dei risultati trimestrali di importanti aziende come IBM, Tesla, Coca-Cola e Texas Instruments. Le preoccupazioni geopolitiche in Medio Oriente e le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti influenzano il sentiment di mercato. Sul fronte macroeconomico, sono previsti dati importanti come le vendite di case, la lettura flash dei PMI e le statistiche sui beni durevoli. Inoltre, sarà pubblicato il Beige Book della Federal Reserve. Gli operatori di mercato sono anche in attesa di diversi interventi da parte della banca centrale statunitense, cercando di valutare come la recente decisione della Banca Popolare Cinese di abbassare i tassi di interesse sui prestiti possa influenzare l’economia globale.

Analizzando i principali indici statunitensi, il Dow Jones mantiene i valori della giornata precedente, attestandosi a 43.257 punti. L’S&P-500 mostra stabilità con quotazioni a 5.859 punti. Anche il Nasdaq 100 si presenta senza direzione, registrando una variazione negativa dello 0,19%. L’S&P 100 risulta pressoché invariato con una lieve flessione dello 0,1%. Queste dinamiche sottolineano una certa incertezza tra gli investitori, che riflettono le pressioni dovute ai fattori geopolitici e alle attese sui risultati aziendali.

In sintesi, la settimana inizia con una borsa cauta, mentre gli investitori vigilano sui dati macroeconomici e sulle dichiarazioni della Federal Reserve, cercando di navigare in un contesto influenzato da contingenze sia interne che globali. Le performance degli indici principali rivelano una fase di attesa, in cui gli operatori sono pronti a reagire in base alle novità economiche e geopolitiche che emergeranno nel corso della settimana.