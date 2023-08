Wall Street prosegue in rosso in attesa verbali Fed

– Wall Street prosegue le contrattazioni in ribasso, dopo esordio tentennante, in attesa di conoscere i contenuti dei verbali dell’ultima riunione della Fed stasera. Il mercato viene in parte sostenuto dal buon andamento del comparto retail, dopo i risultati sopra le attese di Target, anche se la catena statunitense ha tagliato l’outlook per l’anno in corso. Notizie negative invece da Intel, che ha rinunciato ad un’acquisizione in Israele, e da Tesla, che ha tagliato nuovamente i Listini delle auto in Cina.

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 34.859 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.421 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 -0,58%; sulla stessa tendenza, in frazionale calo l’S&P 100 -0,43%.

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto utilities. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni -1,13%, beni di consumo secondari -0,69% e sanitario -0,48%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company +0,96% e Home Depot +0,67%.

La peggiore performance è quella di Intel, che cede il -2,82%.

Deludente Walgreens Boots Alliance, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Walt Disney, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.

Discesa modesta per Caterpillar, che cede un piccolo -0,82%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Datadog +2,39%, Moderna +1,96%, Ross Stores +1,55% e Keurig Dr Pepper +1,43%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Advanced Micro Devices, che continua la seduta con -3,29%.

Sotto pressione Analog Devices, che accusa un calo del 2,86%.

Scivola Intel, con un netto svantaggio del 2,82%.

In rosso Illumina, che evidenzia un deciso ribasso del 2,73%.