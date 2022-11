Wall Street prosegue contrastata | .it

– Prosegue con segni contrastanti la borsa di Wall Street con il focus degli investitori che resta concentrato sulle banche centrali. Il falco James Bullard, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, ha detto che la Fed ha ancora molto da fare per riportare l’inflazione sotto controllo e che “il tasso ufficiale non è ancora in una zona che può essere considerata sufficientemente restrittiva”. I commenti di Bullard sono arrivati il giorno dopo che il presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha affermato che una pausa negli aumenti dei tassi è “fuori discussione”. Dunque la preoccupazione del mercato è che la Banca centrale americana continuerà con la sua posizione aggressiva sugli aumenti dei tassi di interesse.

Dall’altra parte dell’oceano, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato di “rischio recessione aumentato” e ribadito la necessità di ulteriori rialzo dei tassi, ma senza lasciar presagire ulteriori accelerazioni, alimentando le aspettative di un ritocco all’insù del costo del denaro di mezzo punto soltanto nella prossima riunione di dicembre.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones segna un lieve incremento dello 0,09% mentre l’S&P-500 lima lo 0,19%. In frazionale ribasso il Nasdaq 100 -0,56%; debole l’S&P 100 +0,08%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Venerdì 18/11/2022

16:00 USA: Vendita case esistenti atteso 4,38 Mln unità; preced. 4,71 Mln unità

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile preced. -1,5%

16:00 USA: Leading indicator, mensile atteso -0,4%; preced. -0,5%

Mercoledì 23/11/2022

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile atteso 0,3%; preced. 0,4%

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale preced. 222K unità.