Wall Street passa in negativo dopo trimestrali a tinte fosche

– Wall Street taglia il traguardo di metà seduta mostrando segni negativi sopraffatta dalle trimestrali in chiaro scuro presentate da alcune big statunitensi. JP Morgan e Wells Fargo hanno annunciato utili in calo, ma superiori alle previsioni, mentre Morgan Stanley e Citigroup hanno deluso le aspettative.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,74%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull’S&P-500, che continua la giornata a 3.612 punti, in forte calo dell’1,58%. Depresso il Nasdaq 100 -2,15%; come pure, in ribasso l’S&P 100 -1,44%.

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nel listino, i settori materiali -2,68%, beni di consumo secondari -2,53% e energia -2,25% sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, JP Morgan +3,43%, United Health +1,77% e Boeing +0,73%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su American Express, che ottiene -2,63%.

Lettera su Apple, che registra un importante calo del 2,35%.

Soffre Caterpillar, che evidenzia una perdita dell’1,99%.

Preda dei venditori DOW, con un decremento dell’1,98%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Marriott International +0,80% e Comcast +0,56%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lam Research, che prosegue le contrattazioni a -5,81%.

Scende Lucid, con un ribasso del 5,80%.

Crolla Tesla Motors, con una flessione del 5,34%.

Vendite a piene mani su Mercadolibre, che soffre un decremento del 5,13%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati USA:

Venerdì 14/10/2022

14:30 USA: Prezzi import, mensile atteso -1,1%; preced. -1,1%

14:30 USA: Prezzi export, mensile atteso -1%; preced. -1,7%

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile atteso 0,2%; preced. 0,4%

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale preced. 9,4%

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan atteso 59 punti; preced. 58,6 punti.