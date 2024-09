Wall Street incerta dopo il rally post Fed. Eccellente Nike con nuovo CEO

Seduta cauta a Wall Street, dopo che gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno raggiunto nuovi record. Questo è avvenuto in seguito alla decisione della Federal Reserve di abbassare i tassi d’interesse di 50 punti base, portandoli al 4,75-5%, e la previsione di ulteriori interventi espansivi entro la fine dell’anno. Attualmente, i trader stimano una probabilità del 59% di un ulteriore taglio di 25 punti base a novembre e del 41% per un’ulteriore riduzione di 50 punti base, secondo il FedWatch Tool del CME.

Oggi la Bank of Japan ha mantenuto i tassi invariati, ma ha segnalato possibili aumenti nei prossimi mesi, dopo un rialzo a fine luglio che aveva intensificato la volatilità sugli asset giapponesi ad agosto. In ambito societario, FedEx ha tagliato le previsioni per l’intero anno e ha registrato utili del primo trimestre sotto le aspettative di Wall Street. Nike ha annunciato che Elliott Hill tornerà in azienda come nuovo amministratore delegato, subentrando a John Donahoe.

Riguardo agli indici principali, il Dow Jones segna un aumento dello 0,17%, mentre l’S&P 500 si muove attorno alla parità a 5.704 punti. Il Nasdaq 100 è in frazionale calo del -0,31% e lo S&P 100 è stabile con una variazione di -0,07%. Tra i settori in crescita nel paniere S&P 500 spiccano le utilities (+2,37%) e le telecomunicazioni (+0,42%). D’altro canto, i settori con le peggiori performance sono materiali (-0,67%), beni industriali (-0,63%) e sanitario (-0,42%).

Nel Dow Jones, le Blue Chip migliori sono Nike (+6,57%), Cisco Systems (+1,65%), Apple (+1,25%) e IBM (+1,15%). Le vendite più forti riguardano Intel (-2,34%) e Dow (-2,23%), mentre Goldman Sachs e Caterpillar segnano rispettivamente -1,02% e -0,66%.

Nel Nasdaq, tra i titoli in crescita ci sono Constellation Energy (+18,73%), CrowdStrike Holdings (+6,44%) e Sirius XM Radio (+4,33%). Le peggiori performance sono per ON Semiconductor (-5,54%), Old Dominion Freight Line (-4,73%) e Moderna (-4,28%).