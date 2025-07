Wall Street in volo: analisi sull’andamento dei mercati

Negli ultimi giorni, Wall Street ha celebrato nuovi traguardi nei mercati azionari, con l’indice S&P 500 e il Nasdaq che hanno raggiunto i massimi storici. Questo slancio è attribuibile a un contesto economico statunitense solido, sostenuto da dati incoraggianti sul mercato del lavoro, con la creazione di 147.000 posti a giugno e una disoccupazione scesa al 4,1%. Le recenti pressioni geopolitiche e l’inflazione, pur persistendo, non sembrano aver intaccato la fiducia degli investitori.

In Europa, la situazione è differente: i mercati mostrano segni di ritardo rispetto ai colleghi americani. Attualmente, gli indici come il DAX e il FTSE MIB si trovano a una certa distanza dai loro massimi storici e oscillano attorno alle medie di breve termine. Nonostante il momento favorevole per gli Stati Uniti, gli analisti fanno notare che esistono opportunità di investimento sul mercato europeo, suggerendo l’acquisto di CW Call sul DAX, con un prezzo di esercizio fissato a 24.000 punti.

La strategia proposta prevede un alto leverage per massimizzare le opportunità al rialzo, incoraggiando gli investitori ad agire prima della scadenza. Infine, il report mette in evidenza che, nonostante un drawdown significativo registrato a giugno, è fondamentale mantenere un approccio di gestione del rischio rigoroso. Le operazioni dovrebbero essere diversificate e monitorate attentamente per garantire che gli obiettivi di profitto siano perseguiti in modo efficiente.