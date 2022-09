Wall Street in rosso alla vigilia della Fed

() – Continua a registrare il segno meno il listino americano mentre è scattato il conto alla rovescia per la decisione domani sui tassi da parte della Federal Reserve al termine della due giorni di meeting di politica monetaria.

Le aspettative degli analisti ormai scontate sono di un energico ritocco all’insù del costo del denaro di almeno 75 punti percentuali, mentre alcuni esperti sembrano prepararsi per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo fino a pochi giorni fa. Tra l’altro anche gli economisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo le previsioni su quanto annuncerà la Fed: ora stimano una stretta monetaria di 75 punti base, rispetto al rialzo di 50 punti base atteso in precedenza.

Tra gli indici statunitensi, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, il Dow Jones accusa una discesa dell’1,26%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l’S&P-500, che scivola a 3.851 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,78%); come pure, negativo l’S&P 100 (-1,02%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti materiali (-2,07%), utilities (-1,97%) e finanziario (-1,71%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+1,19%) e Boeing (+0,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike, che ottiene -4,32%.

Tonfo di Travelers Company, che mostra una caduta del 3,03%.

Lettera su Caterpillar, che registra un importante calo del 2,47%.

Scende Home Depot, con un ribasso del 2,21%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Moderna (+2,70%), Netflix (+1,69%), NetEase (+1,56%) e Apple (+1,19%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Align Technology, che continua la seduta con -3,80%.

Crolla Paypal, con una flessione del 3,44%.

Vendite a piene mani su Ross Stores, che soffre un decremento del 3,30%.

Pessima performance per Ebay, che registra un ribasso del 3,18%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati USA:

Martedì 20/09/2022

14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)

14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,69 Mln unità)

Mercoledì 21/09/2022

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 833K barili; preced. 2,44 Mln barili).