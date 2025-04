Wall Street in Riflessione: Milano Decelera ma Rimane Ottimista

C’è incertezza riguardo ai dazi che gli Stati Uniti imporranno domani sulle merci straniere, inclusi prodotti europei. Nel frattempo, si osserva un parziale recupero in Europa. Milano, che ieri ha chiuso a -1,77%, guadagna lo 0,63% a metà pomeriggio, dopo un incremento del +1,3% a metà mattina. La borsa di Francoforte mostra un aumento più significativo, con un +0,90%. Wall Street, invece, ha aperto in calo, con l’S&P 500 a -0,24%, il Dow Jones a -0,57% e il Nasdaq quasi invariato.

Il tema principale rimangono i dazi, ma arrivano segnali economici positivi. In Eurozona, l’inflazione è scesa a marzo al 2,2%, rispetto al 2,3% di febbraio. L’indice Pmi manifatturiero per la zona euro è aumentato a 48,6 punti, ma rimane sotto la soglia di espansione di 50. Negli Stati Uniti, l’indice Ism manifatturiero è calato più del previsto, passando da 50,3 a 49,0 (consensus 49,5). Si segnala anche un dato deludente per i posti di lavoro vacanti, scesi da 7,762 milioni a 7,568 milioni.

A Piazza Affari, il settore bancario mostra buoni risultati, con Telecom Italia a +1,96%, Leonardo a +1,90% e Unipol a +1,63%. In aumento anche Ferrari, che teme ritocchi al rialzo sui prezzi a causa delle tariffe statunitensi, guadagnando un +1,43%. L’oro continua a raggiungere livelli record, attestandosi a 3130 dollari l’oncia.