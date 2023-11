Wall Street in rialzo alla vigilia del Thanksgiving

– Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street nonostante i messaggi meno rassicuranti giunti ieri da Fed e BCE, che invitano alla cautela chi è convinto che la stretta monetaria sia ormai conclusa. A dare linfa contribuisce la buona performance del settore tech in scia alla trimestrale di Nvidia, risultata migliore delle attese, seppur debole sulle prospettive di vendita in Cina. Sotto la lente anche il titolo Microsoft, con la società di Satya Nadella incoraggiata dal nuovo consiglio di amministrazione di OpenAI, società di cui detiene il 49%.

Gli scambi sono ridotti in vista della festività del Thanksgiving, che cade domani, e la borsa americana resterà chiusa. Venerdì, invece, rispetterà un orario ridotto.

Sul fronte macro, è diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione, mentre gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato un dato in ribasso, più delle attese.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,49% a 35.261 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.560 punti. Positivo il Nasdaq 100 +0,7%; con analoga direzione, guadagni frazionali per l’S&P 100 +0,51%.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni +1,00%, informatica +0,68% e beni di consumo secondari +0,61%. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,48%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Microsoft +1,54%, 3M +1,43%, Cisco Systems +1,06% e IBM +1,03%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walgreens Boots Alliance, che ottiene -1,53%.

Deludente Caterpillar, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Wal-Mart, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.

Discesa modesta per Merck, che cede un piccolo -0,71%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Enphase Energy +3,55%, eBay +3,47%, Advanced Micro Devices +3,45% e MercadoLibre +2,51%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Autodesk, che ottiene -5,65%.

Tesla Motors scende del 2,88%.

Calo deciso per Zoom Video Communications, che segna un -2,29%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso dell’1,67%.