Wall Street in crisi: crollo del dollaro e impennata dell’oro

Le borse europee hanno registrato un forte rialzo, con Milano in crescita del 4,73%, influenzate dall’andamento positivo di Wall Street, dopo l’annuncio di Trump riguardo alla pausa sui dazi superiori al 10%, ad eccezione della Cina. Tuttavia, nella settimana precedente si è registrato un calo del 10,8%. Oggi, Wall Street ha visto una forte ribasso, con l’S&P500 in calo del 5,90%, il Nasdaq del 7% e il Russell 2000 delle medie imprese del 6,50%. Nonostante il cambiamento sulle politiche tariffarie, permane una certa diffidenza tra gli operatori di mercato. I movimenti suggeriscono una maggiore cautela. In questo contesto, il prezzo dell’oro è aumentato del 2,57%, raggiungendo i 3.160 dollari all’oncia. Al contrario, il petrolio ha invertito la tendenza, registrando una diminuzione del 4,80%, con il Brent tornato a 62 dollari al barile. Inoltre, il dollaro statunitense ha subito una flessione, mentre l’euro si è rafforzato, scambiando a 1,1199 dollari, con un incremento del 2,25%, segnalando un cambiamento significativo nel tasso di cambio. Infine, i titoli di Stato americani hanno visto un rendimento in calo di due punti base rispetto al giorno precedente, ma con un aumento di quasi 40 punti base rispetto a venerdì; il rendimento del decennale è attualmente al 4,37%.