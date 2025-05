Wall Street in Crescita: Piazza Affari sul Sentiero Positivo

Avvio in cauto rialzo per Wall Street, grazie all’apertura di Trump a un possibile taglio dei dazi alla Cina. Il Dow Jones guadagna lo 0,27% e il Nasdaq lo 0,58%. Anche in Europa la giornata è positiva, con Milano in aumento di oltre l’1%, Londra a +0,25%, Parigi +0,8% e Francoforte +0,72%.

A Piazza Affari, i titoli bancari sono particolarmente sotto i riflettori: Mediobanca cresce del 3,15%, Bper del 2,06%, Intesa aumenta dello 0,9% e Mps sale dell’1% dopo la pubblicazione dei conti. Anche il titolo di Saipem registra un incremento significativo del 3,7%.

Il prezzo del petrolio Brent risale oltre i 63 dollari al barile. Inoltre, lo spread è fissato a 106 punti base, mentre il rendimento dei Btp decennali è al 3,62%.

