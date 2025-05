Wall Street in Crescita: Dazi prorogati da Trump

I future a Wall Street sono in aumento dopo l’annuncio di Donald Trump di accettare la richiesta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di prorogare al 9 luglio i dazi al 50% sull’UE. Il Dow Jones registra un incremento dello 0,70%, il Nasdaq cresce dello 0,96%, e lo S&P 500 segna un aumento dello 0,83%.

Sul fronte asiatico, le borse hanno aperto in modo misto. Gli investitori continuano a monitorare le tensioni commerciali globali, mentre si attende l’impatto della proroga dei dazi. A Tokyo, il mercato mostra una performance positiva con un incremento dell’0,80%. Le piazze cinesi, invece, sono più stabili: Shanghai si attesta a +0,13%, mentre Hong Kong vede una perdita dello 0,33% e Shenzhen scende dello 0,30%. In controtendenza, Seul registra un buon andamento, con il Kospi in crescita dell’0,95%.

