Wall Street in calo, il default fa paura

– Si muove in frazionale ribasso Wall Street, mentre sono ancora in stallo le trattative per evitare il default degli Stati Uniti, che poytenne scattare il 1° giugno se non si arriverà ad un accordo per aumentare il tetto del debito.

Intanto gli investitori continuano ad interrogarsi sulle prossime mosse delle banche centrali alla luce dei segnali contrastanti in arrivo dall’economia. Indicazioni in tal senso potrebbero arrivare stasera dalla Federal Reserve quando saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione del FOMC, il braccio operativo della Banca centrale americana.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,45%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.124 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 -0,42%; con analoga direzione, poco sotto la parità l’S&P 100 -0,42%.

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti finanziario -0,96%, beni industriali -0,82% e sanitario -0,82%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron +2,89%, Home Depot +1,47%, Walgreens Boots Alliance +1,31% e Verizon Communication +0,78%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Visa, che continua la seduta con -2,90%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso del 2,54%.

Piatta Walt Disney, che tiene la parità.

Senza spunti American Express, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Moderna +8,69%, Seagen +1,62%, Walgreens Boots Alliance +1,31% e Broadcom +1,20%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Zoom Video Communications, che continua la seduta con -8,07%.

Tonfo di Align Technology, che mostra una caduta del 6,08%.

Lettera su IDEXX Laboratories, che registra un importante calo del 5,18%.

Scende Intuitive Surgical, con un ribasso del 3,88%.