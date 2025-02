Wall Street in Caduta, Milano in Ripresa

Le piazze europee continuano a mostrare segni positivi, con la migliore performance a Milano, che guadagna oltre l’1%. Londra registra un aumento dello 0,58%, mentre Parigi e Francoforte salgono rispettivamente dello 0,11% e dello 0,47%, dopo la comunicazione di un calo dello 0,2% del PIL nel quarto trimestre del 2024. A Milano, le banche si mettono in evidenza: Mps avanza del 5,4%, Pop Sondrio del 3,7%, e Bper del 3,4%. Anche Leonardo beneficia di un andamento positivo legato al buon trend generale del settore in tutta Europa. Il Regno Unito ha annunciato un aumento della spesa per la difesa, pianificando di raggiungere il 2,5% del PIL entro il 2027. Tuttavia, il settore dei semiconduttori mostra un trend negativo, con Stm che perde il 2,8%. Anche i prezzi delle materie prime sono in calo, con il gas che si attesta a 46 euro per MWh e il petrolio Brent a 73,8 dollari al barile.