Wall Street in attesa della Fed, Nissan guadagna il 23% per le voci di fusione con Honda

La borsa di Milano è in aumento dello 0,30% dopo due giorni di ribassi. La giornata si presenta tranquilla anche in Europa, con l’Eurostoxx 600 in crescita dello 0,20%, mentre negli Stati Uniti gli indici S&P 500 e Nasdaq mostrano variazioni minime (+0,06% e -0,02% rispettivamente). Gli investitori sono in attesa, per le 20:00 italiane, della decisione della Fed sui tassi d’interesse. È previsto un taglio di 25 punti base, ma particolare attenzione sarà rivolta al “dot plot”, che fornisce previsioni sui tassi futuri fino al 2025. Gli operatori si aspettano tra due e quattro ulteriori riduzioni.

In Eurozona, l’inflazione a novembre è stata dell’2,2% su base annuale, un decimo in meno rispetto alle previsioni. Tra i titoli in evidenza, Unicredit ha annunciato di aver incrementato la propria partecipazione nella banca tedesca Commerzbank, raggiungendo il 28% includendo i derivati. Il titolo di Unicredit è aumentato dell’1,5%, mentre quello di Commerzbank ha registrato un incremento di poco superiore al 2%. Al contrario, Banco Bpm ha visto un lieve calo dello 0,20%, dopo aver presentato un esposto alla Consob per conoscere le condizioni di una potenziale scalata di Unicredit.

Un’altra notizia significativa riguarda una possibile fusione consensuale tra Nissan e Honda. A seguito di indiscrezioni su questa fusione, il titolo di Nissan ha registrato un balzo del 23% a Tokyo, mentre Honda ha subito una diminuzione del 3,20%. La situazione del mercato resta quindi dinamica, con le attese sul futuro dei tassi d’interesse e manovre aziendali che potrebbero influenzare ulteriormente le quotazioni delle azioni.

In conclusione, il contesto economico attuale è caratterizzato da un’attesa cauta rispetto alle decisioni della Fed e da movimenti aziendali significativi, mentre le notizie sull’inflazione in Eurozona offrono uno spunto importante per la valutazione dell’andamento economico della regione.