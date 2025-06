Wall Street e guerre: quali rischi per il mercato?

All’apertura della settimana di contrattazioni a Wall Street, gli investitori erano in allerta per possibili crolli a causa delle tensioni geopolitiche seguite ai recenti attacchi militari statunitensi in Iran. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, i mercati si sono mostrati resilienti.

Nonostante una certa volatilità nel mercato del petrolio e un incremento iniziale delle quotazioni, queste sono rapidamente rientrate. Gli analisti ritengono che gli investitori avessero già scontato un’escalation del conflitto, mitigando le reazioni emotive. Secondo Morgan Stanley, le vendite collegate a eventi geopolitici tendono ad essere temporanee, con un recupero dell’indice S&P 500 previsto nei mesi successivi. Tuttavia, il principale timore rimane la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il traffico di petrolio a livello mondiale, che potrebbe far schizzare i prezzi del greggio e nuovamente alimentare l’inflazione. Mentre Morgan Stanley prevede che una sostanziale impennata dei prezzi sia necessaria per creare problemi, Panmure Liberum avverte che una chiusura dello Stretto potrebbe portare a significative correzioni del mercato azionario. La situazione resta quindi incerta, con il mercato vigilante rispetto a sviluppi futuri e ai potenziali impatti economici.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: investire.biz