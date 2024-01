Wall Street debole nel giorno della earning season

– Wall Street è debole nel giorno in cui ha preso il via la stagione delle trimestrali e all’indomani del calo dovuto al dato deludente sull’inflazione americana, salita lievemente più delle attese in dicembre. Oggi, invece, sono scesi a sorpresa i prezzi alla produzione, alimentando le speranze degli investitori sui tagli dei tassi, da parte della Fed, a marzo.

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 37.528 punti, con uno scarto percentuale dello 0,49%, mentre l’S&P-500, che rimane a 4.776 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 -0,1%; come pure, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 -0,05%.

Energia +0,85%, utilities +0,75% e telecomunicazioni +0,66% in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo secondari -1,10% e finanziario -0,45%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Verizon Communication +1,77%, IBM +1,21%, Chevron +0,95% e Walt Disney +0,88%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -3,69%.

Sotto pressione Boeing, che accusa un calo del 2,43%.

Scivola Walgreens Boots Alliance, con un netto svantaggio dell’1,87%.

In rosso Intel, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,76%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Cognizant Technology Solutions +3,63%, Zoom Video Communications +3,09%, MercadoLibre +2,93% e Regeneron Pharmaceuticals +1,35%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lucid, che prosegue le contrattazioni a -7,11%.

Lettera su Tesla Motors, che registra un importante calo del 3,97%.

Spicca la prestazione negativa di IDEXX Laboratories, che scende del 3,65%.