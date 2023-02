Wall Street contrastata, giù il Nasdaq con pressione su Treasury

– Andamento contrastato per Wall Street, con i rendimenti dei Treasury in aumento e il Nasdaq in netto calo, dopo che nei giorni scorsi sono arrivate numerose dichiarazioni hawkish da parte dei funzionari della Federal Reserve, i quali hanno segnalato la necessità di mantenere la rotta del processo di inasprimento della politica monetaria, con l’obiettivo di soffocare un’inflazione ancora troppo alta.

Le vendite sui titoli del Tesoro sono aumentate sulla speculazione che i tassi di interesse saranno più alti più a lungo, in attesa della lettura dell’inflazione della prossima settimana, che potrebbe fornire ulteriori spunti sul tema.

Intanto, si avvicina la conclusione la stagione delle trimestrali, con oltre la metà delle società dell’indice S&P 500 che hanno diffuso i risultati. Tra i nomi più importanti rimasti ci sono Coca-Cola, AIG, Kraft Heinz e Applied Materials, che comunicheranno i loro risultati settimana prossima.

Poco mossa PayPal società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro, che ha messo a segno una trimestrale sopra le attese e comunicato che il CEO Dan Schulman lascerà la carica il 31 dicembre 2023.

Invece, affonda Lyft concorrente di Uber nel settore ride sharing, che ha comunicato una guidance deludente per il trimestre in corso, nonostante gli ultimi tre mesi del 2022 abbiano segnato il record per i ricavi.

Il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,3%, mentre, al contrario, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.078 punti, sui livelli della vigilia. In discesa il Nasdaq 100 -0,98%; con analoga direzione, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,27%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron +2,10%, United Health +1,69%, Walgreens Boots Alliance, +1,44% e Merck +1,33%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -4,35%. In rosso Walt Disney, che evidenzia un deciso ribasso del 2,04%. Sottotono Visa che mostra una limatura dell’1,23%. Deludente Microsoft, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Dexcom, +10,70%, Diamondback Energy, +3,68%, O’Reilly Automotive +3,03% e Kraft Heinz +2,16%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su AirBnb, che ottiene -6,47%. Scende Tesla Motors, con un ribasso del 6,04%. Crolla Nvidia, con una flessione del 6,02%. Vendite a piene mani su JD.com, che soffre un decremento del 5,38%.