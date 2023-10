Wall Street contrastata. Al Nasdaq vola Amazon

– Sessione contrastata per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 4.115 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 +0,38%; in lieve ribasso l’S&P 100 -0,3%.

Continua a restare alta la tensione in Medio Oriente, mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali che ha visto Amazon triplicare l’utile e salire il fatturato con e-commerce e pubblicità. Sul fronte economico, l’inflazione PCE negli Stati Uniti, misura attentamente monitorata dalla Fed, ha mostrato che i prezzi si sono raffreddati, a settembre, mentre la spesa per i consumi si è rafforzata, allentando la pressione per un aumento dei tassi nella prossima riunione.

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo secondari +2,06% e informatica +0,46%. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia -2,44%, utilities -1,88% e finanziario -1,65%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel +10,07%, Microsoft +1,36%, Honeywell International +1,15% e Boeing +0,69%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -5,53%.

Sotto pressione JP Morgan, con un forte ribasso del 2,69%.

Soffre Verizon Communication, che evidenzia una perdita del 2,52%.

Preda dei venditori Amgen, con un decremento del 2,23%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, DexCom +10,65%, Intel +10,07%, Amazon +7,59% e Advanced Micro Devices +3,54%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Enphase Energy, che ottiene -14,72%.

Vendite a piene mani su Charter Communications, che soffre un decremento dell’8,87%.

Pessima performance per Moderna, che registra un ribasso del 3,90%.

Si concentrano le vendite su Biogen, che soffre un calo del 2,40%.