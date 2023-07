Wall Street cauta. Occhi sulla Fed dopo Job Report USA

– Prosegue stabile la borsa di Wall Street, con gli occhi degli investitori concentrati sulle banche centrali sempre più falco. L’economia americana ha creato meno posti di lavoro, nel mese di giugno, di quanto si attendessero gli analisti, ma non ha convinto gli investitori che la pausa della Fed proseguirà a luglio.

In una intervista diffusa oggi la presidente BCE Christine Lagarde ha ribadito che il lavoro della politica monetaria per far calare l’inflazione non è finito, confermando quindi l’orientamento ad alzare ancora i tassi al Consiglio direttivo di fine luglio.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.986 punti, mentre, al contrario, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.435 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 +0,64%; come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 +0,41%.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia +2,41%, materiali +1,73% e beni industriali +1,08%. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario -0,61% e beni di consumo per l’ufficio -0,55%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar +2,81%, 3M +2,41%, JP Morgan +1,79% e Dow +1,59%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck, che ottiene -2,28%.

Fiacca Amgen, che mostra un piccolo decremento dell’1,47%.

Discesa modesta per Wal-Mart, che cede un piccolo -1,22%.

Pensosa Procter & Gamble, con un calo frazionale dell’1,15%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Lucid +5,79%, JD.com +4,87%, Enphase Energy +4,32% e Diamondback Energy +3,92%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Biogen, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.

Sotto pressione Vertex Pharmaceuticals, che accusa un calo dell’1,89%.

Tentenna Gilead Sciences, con un modesto ribasso dell’1,47%.

