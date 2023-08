Wall Street attende dati macro, giù Tesla dopo taglio prezzi

– In recupero Wall Street, che sale rispetto all’apertura, con il Dow Jones che si ferma a 35.250 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.476 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 +0,65%; come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 +0,41%.

Informatica +1,20% e telecomunicazioni +0,53% in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori utilities -0,77% e energia -0,58% sono tra i più venduti.

Il clima è comunque attendista, in quanto nella giornata odierna non ci sono dati macroeconomici rilevanti, mentre in settimana l’attenzione è focalizzata soprattutto sui verbali della riunione di luglio della Fed. Gli investitori aspettano anche le trimestrali di alcuni colossi del settore retail come Home Depot martedì, Target mercoledì, Walmart giovedì, per cercare indicazioni sulla salute dei consumatori statunitensi tra pressioni inflazionistiche persistenti e tassi di interesse elevati. Inoltre, domani saranno diffusi i dati sulle vendite al dettaglio.

Tra le azioni interessate da annunci societari, ci sono quello di Tesla ha dichiarato di aver tagliato i prezzi in Cina per alcune versioni della Model Y, Nikola ha dichiarato che sta richiamando tutti i camion elettrici a batteria consegnati fino ad oggi e che sta sospendendo le vendite dopo un’indagine sui recenti incendi, US Steel ha rifiutato un’offerta di acquisto da Cleveland-Cliffs e ha dichiarato che avrebbe rivisto le sue opzioni.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Merck +1,10%, Visa +1,10%, Salesforce +0,86% e Intel +0,75%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs, che ottiene -1,17%. Tentenna 3M, con un modesto ribasso dell’1,12%. Giornata fiacca per Caterpillar, che segna un calo dello 0,94%. Piccola perdita per Walgreens Boots Alliance, che scambia con un -0,85%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology +5,19%, Nvidia +5,08%, Marvell Technology +3,45% e DexCom +3,24%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -2,90%. Calo deciso per MercadoLibre, che segna un -2,26%. Sotto pressione Illumina, con un forte ribasso del 2,21%. Soffre Tesla Motors, che evidenzia una perdita dell’1,91%.