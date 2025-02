WalkingPad P1: Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Slim per Uso Domestico (0,5-6 KM/H)

399,00€

Il marchio WalkingPad è nato nel 2015 con l’obiettivo di creare attrezzature di alta qualità, eleganti e intelligenti. La nostra attenzione è particolarmente rivolta alla progettazione di tapis roulant per l’esercizio fisico a casa, promuovendo uno stile di vita sano anche in ufficio.

La serie WalkingPad ha conquistato il favore in 57 paesi, offrendo ai clienti una soluzione salvaspazio per il fitness domestico.

Il nostro marchio, WalkingPad, si contraddistingue per la tecnologia brevettata di piegatura, aderisce a rigorosi standard e si impegna a offrire ai clienti prodotti professionali per il fitness domestico.

L’essenza del nostro marchio è fornire prodotti fitness più adatti a una varietà di clienti. Man mano che WalkingPad si è evoluto, ha conquistato la fiducia e il sostegno di numerosi clienti.

Abbiamo un team dedicato al servizio clienti disponibile 24 ore su 24 online per risolvere i tuoi problemi.

Tapis Roulant Pieghevole: il tapis roulant più compatto. Il nostro sistema di chiusura brevettato permette di piegare completamente un WalkingPad in meno di 0,5 ㎡, basta piegarlo e arrotolarlo per riporlo. Quando è piegato le sue dimensioni di 82,2 x 54,7 x 12,9 cm consentono di riporlo facilmente in piccoli spazi.

App e Telecomando: è possibile accendere/spegnere questo WalkingPad tapis roulant pieghevole o regolarne la velocità utilizzando il controllo da remoto e l’app KS Fit sul tutelefono. L’app ti permette inoltre di tenere traccia di come stai procedendo fornendoti un feedback dettagliato su passi, velocità, tempo, distanza e calorie consumate.

Blocco di Sicurezza per Bambini: la funzione di blocco per la sicurezza dei bambini può impedirne la messa in funzione da parte dei bambini. Una volta attivata la funzione sull’app, nessuno sarà in grado di avviare questo WalkingPad tapis roulant pieghevole con alcun pulsante.

Tapis Roulant Eco-Efficiente per Camminare – Questo WalkingPad tapis roulant pieghevole motorizzato da 1 CV offre una gamma di velocità di 0,5-6 km/h. La superficie disponibile per camminare di 120 x 41,5 cm è abbastanza ampia per una passeggiata rilassata o per fare jogging. Il tapis roulant può supportare un peso massimo di 100 kg.

Nessun Assemblaggio Necessario: il WalkingPad tapis roulant pieghevole arriva completamente assemblato e può essere utilizzato direttamente dopo averlo estratto dal suo imballaggio. Forniamo una garanzia di un anno e supporto telefonico e tramite e-mail a vita, non esitate a contattarci in caso di domande.