Wade Wilson, chi è il mostro condannato alla pena capitale

Il volto di Wade Wilson in questi mesi è diventato noto in tutto il mondo e non sempre per le giuste ragioni. Sui social circolano migliaia di video dedicati a lui, eppure sembra che non sia chiaro a tutti quello che ha commesso cinque anni fa.

L’uomo è nato nel 1994 da due genitori giovanissimi, il padre aveva solo 15 anni e la madre 14, i due non si sentivano pronti a crescere un figlio e così l’hanno dato ad un’altra coppia, che aveva già altri due bambini. Già da ragazzino Wade Wilson ha iniziato a fare uso di sostanze e queste dipendenze l’hanno portato ad allontanarsi dalla famiglia adottiva. A 16 anni al giovane è anche stata diagnosticata la schizofrenia e il disturbo bipolare della personalità e dopo questa diagnosi ha deciso di rimettersi in contatto anche con i genitori biologici.

Durante l’adolescenza il ragazzo è stato arrestato circa 20 volte per furti e anche violazione di domicilio, ma nonostante i suoi problemi, nessuno dei familiari avrebbe mai pensato che Wade Wilson sarebbe mai arrivato a togliere la vita a qualcuno.

Il 6 ottobre del 2019, durante uno spettacolo di musica live, il giovane ha conosciuto Kristine Melton, i due hanno passato la serata insieme e il giorno dopo lui l’ha strangolata nella sua casa a Cape Coral. Poche ore dopo aver tolto la vita a Kristine, l’allora 24enne ha incontrato per caso Diane Ruiz, una barista di 43 anni, con la scusa di chiederle informazioni l’ha fatta salire sulla sua auto, l’ha aggredita, poi l’ha gettata per strada e investita venti volte. Dopo il duplice omicidio l’assassino ha chiamato il padre biologico per chiedergli aiuto, l’uomo ha finto di assecondare il figlio, ma ha immediatamente avvisato la polizia, degli agenti sono intervenuti ed è scattato l’arresto.

#WadeWilson WTF happened to him? When devil take over you. Shit 😳 pic.twitter.com/aqZPb2uvnp — 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ (@iamlegacy23) August 27, 2024

It’s crazy to me how people have started two different campaigns to raise money for #WadeWilson to obtain a new defense team and appeal his death sentences. This money should go to the victim’s families. pic.twitter.com/du20xL2aEv — Merry (@musiclife_80) August 28, 2024

Wade Wilson, il processo.

A causa del Coronavirus il processo è stato rinviato per anni e soltanto nei mesi scorsi è entrato nel vivo. Considerato la gravità dei reati, la corte della Florida ha chiesto ad una giuria composta da dodici persone di votare per la pena capitale (la Florida è tra gli stati USA in cui è ancora in vigore la pena di m0rte). Risultato? Dieci giurati hanno votato a favore e due contro. La sentenza definitiva era prevista per il 27 luglio, ma gli avvocati dell’imputato hanno chiesto di rinviarla e così è stato. Il 27 agosto c’è stata la sentenza finale e il giudice – visto che anche la maggior parte della giuria si è ritenuta favorevole – lo ha condannato a morte per iniezione letale.

Come se l’orrore non fosse già abbastanza, migliaia di persone in tutto il mondo si sono ossessionate da questo mostro. Su Tiktok sono centinaia i video con le immagini dell’uomo e con musiche di sottofondo romantiche, conditi da commenti come: “Tutti hanno diritto a una seconda possibilità”. “Ha subito troppo da piccolo, non è nato così“. Addirittura il giudice del processo in questione ha dichiarato di aver ricevuto un enorme numero di email da persone che lo imploravano di risparmiargli la vita e una cosa simile è accaduta all’ufficio dello sceriffo: “Tra le tante mail anche quelle di persone che inviavano contenuti inappropriati. Poi c’è anche chi ha fatto raccolte fondi per questo uomo“.

Wade Wilson’s reaction to the jury recommending the death penalty in his case. Wilson was convicted of two counts of First-Degree Murder by the same jury on June 12, 2024. Wilson was found guilty of the first-degree murders of Kristine Melton, 35, and Diane Ruiz, 43, which… pic.twitter.com/AjVmy3nfa3 — Morbid Knowledge (@Morbidful) June 26, 2024

Inoltre i media statunitensi hanno reso pubblica una chiamata tra l’0micida e un uomo di nome Joey, che pare sia innamorato (pur sapendo quello che il suo “partner” ha commesso): “Quando è stato arrestato era fidanzato con una certa Mila, ma pare che negli anni di carcere abbia stabilito un rapporto molto stretto con un uomo. Il 13 agosto 2024, una telefonata tra il 30enne e un uomo di nome Joey è stata caricata sul canale YouTube Phone Calls From Prison. Il carcerato sembra più che amichevole con questo misterioso ragazzo. Joey è il fidanzato? I due si chiamano spesso ‘tesoro’. Joey rivela di dover fare la doccia e l’assassin0 gli risponde che vorrebbe unirsi. I due parlano anche di matrimonio“.