“Vuole lei sul trono” Uomini e Donne, Maria pronta al colpaccio e il pubblico non ci crede

Ormai la stagione di Uomini e Donne è terminata ma questo programma continua ad essere sulla bocca di tutti. A quanto pare Maria De Filippi avrebbe preso una decisione importante per la prossima edizione del programma.

Maria De Filippi

Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Le novità di Uomini e Donne: il colpaccio di Maria De Filippi

Uomini e Donne è un programma molto gettonato che ormai ci tiene compagnia da diversi anni, ma sempre con grandissime sorprese. L’ultima edizione ha riscosso un grandissimo successo sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Lo studio

Alcuni personaggi hanno conquistano il consenso generale mentre altri ci hanno fatto perdere le staffe in più occasioni. Non possiamo però negare le grandi emozioni vissute nell’ultimo periodo e tutte le coppie che hanno trovato la felicità proprio grazie a questa trasmissione.

Ad ogni modo tutte queste caratteristiche le ritroveremo nei prossimi troni, anche se non mancheranno le novità previste da Maria De Filippi. Tra le più gettonate la possibilità di vedere il trono classico in giorni ben specifici della settimana, mentre tutti gli altri saranno legati a quello Over.

Maria De Filippi e la decisione sul nuovo trono

Maria De Filippi è considerata una delle migliori presentatrici della tv, motivo per cui è sempre pronta a proporre delle idee vincenti per rendere i suoi programmi i migliori di sempre. L’ultima decisione presa dalla Queen riguarderebbe la scelta del nuovo tronista del programma.

Tina e Gianni

Da quello che circola sul web, Maria avrebbe intenzione di prendere una drastica decisione in merito alla situazione di Tina Cipollari. Questa lascerebbe la sua postazione da opinionista per diventare nuovamente tronista. Sarebbe davvero un bel colpaccio per tutti anche se, ovviamente, è ancora presto per dirlo!

Alcuni dicono che la De Filippi vorrebbe sul trono anche Gianni Sperti, in modo da dare la stessa possibilità anche a lui. Se la notizia venisse confermata chi prenderà il loro posto sulle amate sedie trasparenti?