Vuole darmi l’olio di ricino?

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiarito che il conflitto attuale non è diretto contro la magistratura, ma contro Luigi Li Gotti, colui che ha presentato l’esposto riguardante il caso Almasri. Durante un’intervista su Rai Radio 1, l’avvocato Li Gotti ha risposto in tono sarcastico alle dichiarazioni di La Russa, dicendo: “È una persona educata, che mi vuol dare l’olio di ricino?”. L’avvocato, ospite del programma Un Giorno da Pecora, è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Li Gotti sembrerebbe minimizzare le parole del presidente del Senato, sottolineando la sua posizione e il fatto che si tratta della seconda carica dello Stato a parlare. Tuttavia, non mostra di essere particolarmente preoccupato. La sua risposta è quasi provocatoria: “E che devo fare? Manganelli non penso di meritarmene…”, suggerendo che non teme rappresaglie o conseguenze negative dalla situazione in cui si trova. La conversazione mette in evidenza un certo tono di leggerezza da parte di Li Gotti, che appare consapevole della serietà della situazione ma decide di affrontarla con ironia. La questione Almasri rimane al centro del dibattito politico e giuridico, sollevando interrogativi sulla relazione tra la magistratura e le istituzioni.