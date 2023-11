«Vuole che tu vada a Roma il prima possibile.» […] «Certamente. Hai idea del mot…

«Vuole che tu vada a Roma il prima possibile.» […] «Certamente. Hai idea del motivo?»

«C’entra la Lannak, l’impresa di costruzioni turca.»

«Ho seguito qualche caso per loro, ma poca roba.»

«Sono clienti affezionati di Luca da una vita. È scoppiato un casino in Libia e la Lannak è coinvolta, non so a che titolo.» Mitch annuì serio […]. Jack proseguì: «Come sempre, Luca mi ha dato pochi dettagli. Continua a non amare le telefonate e odia le e-mail. Lo sai, preferisce parlare di affari a tavola, preferibilmente all'aperto». «Sembra grave. Parto domenica.»