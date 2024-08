vuole ancora sfidare Zuckerberg. Ma noi non ne parleremo più

Proprio quando la lotta tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk sembrava ormai messa in soffitta, l’imprenditore sudafricano rilancia la sfida al collega di Meta e continua a stuzzicare il “rivale”, dicendosi pronto a sfidarlo in ovunque, quando e come vuole.

Un rappresentante di Meta, infatti, parlando con il Business Insider ha segnalato un post su Threads pubblicato mercoledì da Zuckerberg che, rispondendo a tale osservazione di Musk, si è chiesto se “stiamo davvero facendo di nuovo questa cosa?”.

Lo scontro, al momento solo verbale, si è palesato a giugno 2023 quando Musk ha lanciato la sfida a Zuckerberg dopo la pubblicazione di alcuni rumor che volevano Meta al lavoro su un concorrente di X – che poi si è rivelato essere Threads – a seguito dall’acquisto del social network ex Twitter.

Si era parlato anche del Colosseo come possibile teatro per questo combattimento, ma alla fine non se n’è fatto nulla nonostante i numerosi tira e molla tra i due miliardari. Lo scorso agosto, Zuckerberg si era detto “pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai dovesse accettare una data effettiva, lo sentirete da me. Fino ad allora, per favore, date per scontato che tutto ciò che dirà non sia stato concordato”.