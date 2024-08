Vuoi rivendere il tuo vecchio smartphone ad Amazon? E’ facile, ecco come fare

Il Recommerce di Amazon è una porzione del sito dedicata al Trade-in, vale a dire l’operazione di rivendita dei propri dispositivi in disuso. Ecco quali sono i passaggi da compiere per rivendere i vecchi smartphone al popolare eCommerce.

VAI SU AMAZON.ITAnzitutto è necessario collegarsi alla pagina dedicata su Amazon, dove viene chiesto in primo luogo qual è il motivo della visita. Selezionando Rivendi il tuo dispositivo, si apre una nuova pagina nella quale è possibile selezionare fra tre differenti categorie di prodotti, ovvero Smartphones, Tablets e Console per videogiochi. Una volta selezionato il prodotto da rivendere, ad esempio un Telefono, è necessario compiere una ricerca del prodotto specifico per avviare la procedura di valutazione.

Dopo aver cercato e trovato il proprio prodotto, il passaggio da compiere è scegliere fra tre differenti gradi di usura legati all’aspetto esteriore. Perfetto, quindi come nuovo, con leggere tracce di usura; buono, ovvero presenta qualche piccolo graffio o ammaccatura superficiale; danneggiato, nel caso in cui siano presenti graffi, ammaccature o fessurazioni pronunciate.

Una volta selezionato il grado, la pagina successiva vi chiederà se il dispositivo si accende. Terzo passaggio, sarà necessario fornire informazioni in merito a pulsanti e schermo, selezionando tra sì (lo schermo si accende correttamente e tutti i pulsanti sono in buone condizioni) e no (schermo danneggiato, tasti non funzionanti).

Infine, se state vendendo un iPhone o un iPad, l’ultimo passaggio riguarda la Localizzazione: Amazon vi chiederà se avete disattivato “Localizza il mio iPhone/iPad”; il nostro consiglio è, prima di vendere un prodotto Apple, di disattivare la funzione Dov’è.

Compiuto quest’ultimo passaggio, l’ultima pagina fornirà finalmente la valutazione Amazon del prodotto, con un riepilogo di quanto selezionato nelle fasi precedenti. L’eCommerce si riserva la possibilità di verificare le condizioni del dispositivo una volta ricevuto e, qualora non dovessero corrispondere a quanto dichiarato, ricalibrerà la propria valutazione. Una volta accettata l’offerta, le fasi successive vanno tutte nella direzione della spedizione, da compiersi entro 10 giorni. Il pagamento verrà erogato da Amazon direttamente sul conto corrente indicato in fase di inserimento dei dati di contatto.