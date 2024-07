Vuoi portare il tuo amico a quattro zampe in spiaggia ecco i consigli

I consigli per portare in spiaggia i quattro zampe domestici: ecco quali sono le indicazioni da seguire per una giornata al mare in serenità.

In estate, il desiderio di trascorrere tranquille giornate in spiaggia caratterizza la maggior parte delle persone. Se si vive con un animale domestico si desidererà sicuramente che anche il proprio quattro zampe possa trascorrere una giornata altrettanto rilassante al mare. Portare il cane in spiaggia è la decisione migliore da prendere per non lasciarlo a casa da solo e per farlo stare diverse ore all’aria aperta. Ma quali sono i consigli da seguire per far star bene il quattro zampe?

I consigli da seguire per portare i cani in spiaggia: ecco le indicazioni per una perfetta giornata al mare

Rendere le giornate in spiaggia il più possibile adatte per il proprio cane non è affatto difficile. Sarà sufficiente seguire alcuni consigli particolarmente utili.

In Italia i mesi estivi sono accompagnati da un aumento considerevole delle temperature. Quando dalle giornate fresche di inizio estate le temperature si alzano raggiungendo i 40° celsius, come accade tra luglio e agosto, il desiderio della maggior parte delle persone è quello di trovarsi in riva al mare. Lo stesso bisogno di trascorrere una giornata in spiaggia caratterizza anche i cani. Il sistema di regolazione termica nei cani non è sviluppato come quello degli esseri umani. Per questo motivo, i pet mate dovrebbero prestare più attenzione alla salute dei loro quattro zampe quando arriva l’estate.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Fa troppo caldo anche per lui, aiuta fido a rinfrescarsi con questi 5 semplici trucchi

Per permettere al cane di rinfrescarsi quando fa molto caldo, i veterinari consigliano sia di somministrare alimenti freschi come la frutta e la verdura sia di portare i quattro zampe in spiaggia. Trascorrere una giornata in riva al mare insieme ai cani non è assolutamente un problema se si seguono alcuni accorgimenti.

I consigli da seguire per portare il cane in spiaggia

Oltre a prendere le giuste cautele per la salute del cane, prima di andare in spiaggia riveste grande importanza la scelta del luogo perfetto per gli animali. In Italia sono presenti sia spiagge libere per i quattro zampe che lidi dog friendly. Sono anche tanti, però, gli stabilimenti balneari che vietano la presenza dei cani. per questo è importante informarsi prima di recarsi in spiaggia.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Portare il cane in spiaggia ora è possibile, non lasciarlo a casa! Tutte le migliori spiagge per te e Fido

Negli ultimi anni il numero di spiagge in cui i cani sono ammessi è aumentato in misura notevole. Dopo aver ponderato bene la decisione del luogo, e dopo essersi informati sui servizi messi a disposizione, gli accorgimenti successivi riguardano soprattutto la salute dei cani.

Il secondo consiglio da seguire è quello di far stare il cane al mare durante le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio. Le ore più calde sono infatti sconsigliate per i cuccioli, per i cani anziani e soprattutto per gli esemplari cardiopatici o appartenenti alla razze brachicefale.

Come terzo consiglio si dovrebbe sempre evitare di far mangiare il cane prima di andare in spiaggia per evitare possibili congestioni. Il quarto consiglio riguarda la protezione del pelo e della pelle del quattro zampe. Proprio come per gli esseri umani, le ustioni solari possono essere un grave problema. Per evitarle si consiglia di spalmare la crema solare nelle zone prive di pelo del cane, prestando attenzione a sciacquare bene il mantello con acqua dolce tiepida per rimuovere sale, salsedine e sabbia. Come quinto consiglio bisogna ricordare di portare in spiaggia l’occorrente per la rimozione dei bisogni del quattro zampe: pulizia, igiene e rispetto per gli altri sono alla base di una tranquilla giornata al mare. (di Elisabetta Guglielmi)