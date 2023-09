Vuelta di Spagna 2023, Vingegaard vince 16a tappa

Il vincitore del Tour de France si avvicina Kuss ancora in maglia rossa

Il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard ha vinto la 16esima tappa della Vuelta di Spagna, la Liencres Playa-Bejes di 120.1 km. Il campione danese del Team Jumbo-Visma ha preceduto il neozelandese Finn Fisher-Black, a 0.43″, e l’olandese Wout Poels a 0.49″. Grazie al successo e agli abbuoni Vingegaard si avvicina sensibilmente all’americano Sepp Kuss, sempre del Team Jumbo Visma, che resta in maglia rossa di leader, arrivando sul traguardo a 1’05”. Il danese è ora secondo nella generale a 0.29″ da Kuss. Il successo di Vingegaard è arrivato con un pensiero a Nathan Van Hooydonck, ricoverato in ospedale dopo un incidente d’auto per un malore.