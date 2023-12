Vueling anticipa restituzione del prestito ottenuto per la pandemia

– Vueling ha restituito in anticipo il prestito garantito ricevuto dall’Instituto de Crédito Oficial Ico per fronteggiare il lungo periodo di inattività in conseguenza della pandemia. Della somma erogata nel maggio 2021, pari 262 milioni di euro, la compagnia aerea è stata chiamata a restituire 223 milioni.

L’aumento dei ricavi e degli utili ha suggerito al board di Vueling la decisione di rimborsare anticipatamente il dovuto che si sarebbe estinto nel gennaio 2026, evitando di esporsi all’aumento dei tassi di interesse. Nel trimestre estivo, Vueling ha fatturato 1.081 milioni di euro, facendo registrare un utile operativo di 282 milioni di euro.