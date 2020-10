Dal 2014 al 2017 Mirko Vucinic ha “mantenuto in Italia il centro dei propri interessi, come evidenziato – tra l’altro – dal fatto che la famiglia (moglie e figli) non avesse mai trasferito la residenza da Lecce”. Lo scrivono i giudici della Terza sezione penale della Cassazione nella sentenza con cui lo scorso luglio hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal calciatore contro il sequestro di beni legato ad una maxi evasione fiscale di quasi 6 milioni di euro. Un sequestro confermato lo scorso dicembre dal tribunale del Riesame di Lecce e contro il quale Vucinic aveva presentato ricorso in Cassazione.

